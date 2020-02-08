Emanet fındık mağdurları nöbete başladı

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( GİRESUN )- Emanete fındık alan tüccarın ortadan kaybolmasıyla mağduriyet yaşayan üreticiler şikayette bulunmalarının ardından dükkan önünde bekleyişlerini sürdürüyorlar- Firma yetkilileri ise, dolandırıcılık değil, iflas yaşandığını açıkladı GİRESUN



- Giresun’un Görele ilçesinde emanete fındık alan tüccarın ortadan kaybolmasıyla mağduriyet yaşayan üreticiler şikayette bulunmalarının ardından dükkan önünde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Kendileri gibi yaklaşık 300’e yakın üreticinin emanete verdikleri fındık paralarının alamadıklarını ileri süren Halil Çalık, bunun bilinçli bir dolandırıcılık olduğunu iddia etti. Çalık yaptığı açıklamada, “Aylardır fındık paralarımızı almak için gidip geliyoruz. Kiminin borcu var kiminin çocuk okutma derdi var. Herkes emanete verdiği fındığın parasını bu zor günlerde kullanmak için bekliyordu. Aralık ayında ödeme yapılacaktı, biraz zaman istendi Ocak ayına ertelendi. Ocak ayı bitti bir baktık ki dükkan kapatılmış emanete fındık alan tüccar B.S.E. ortalarda yok. Hepimiz mağduruz, çaresiz durumdayız” dedi.

Fındık parasıyla 5 tane yetim torununa baktığını anlatan Emriye Cındık ise, “Kendim böbrek hastasıyım devamlı tedavi görüyorum. Bakmak zorunda olduğum da beş tane yetim torunum var. Hepimiz fındık parasına güveniyorduk. Başka bir kuruş gelirimizde yok. Her gün buraya gelip gidiyorum ne dükkanı açan var ne de bir açıklama yapan var” şeklinde konuştu.

"Dolandırıcılık değil, iflas ettik" açıklaması Fındık tüccarı B.S.E.’nin yakınları ise, yaşanan mağduriyetin bir dolandırıcılık olmadığını ifade ederek, “İflas yaşanması sonucu zor günler geçirilmektedir. Emanete fındık vererek, paralarını alamadıkları için mağdur olan herkesin parası son kuruşuna kadar ödenecektir. Bunun için ilçede bulunan gayri menkullerimiz satışa çıkarılmıştır. Buralardan elde edilecek gelirlerle yaşanan mağduriyetler giderilecektir. Bu zor günlerde mağdur üreticilerimizden biraz daha anlayış bekliyoruz” denildi.



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