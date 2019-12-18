Emanet aldığı para ve altın yangında küle döndü

-Komşu Fatih Acar konuşması

-Evi yanan İsa Halef konuşması

-Evi yanan Hayriye Halef konuşması

-Evdeki yanan eşyalardan görüntüler

-Aileden görüntüler

-Genel görüntü ve detaylar



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Her şeyini yangında kaybeden aile, yardım bekliyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da elektrik kontağından çıkan ev yangınında, ailenin emanet aldığı para ve altın kül oldu. Mağdur olan aile hayırseverlerden yardım elini bekliyor. Edinilen bilgiye göre yangın, geçen 9 Aralık Pazartesi günü merkez Haliliye ilçesi Sinekli Mahallesi’nde yer alan Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı 6 katlı dairenin birinci katında meydana geldi. Gece geç saatlerde elektrik kontağında çıkan yangın kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ailenin emanet aldığı 25 bin TL ile altın ve evde bulunan bütün eşyalar küle döndü. Komşunun bütün eşyaları yangında kül olduğunu ve aile şuan mağdur olduğunu söyleyen Fatih Acar, “Biz bu ailenin komşusuyuz. Bir hafta önce bu evde yangın çıktı. Biz yangın çıktığını görünce müdahaleye geldik. İtfaiye geldiğinde zaten her şey kül olmuştu. Komşumuz şuan mağdur durumda ve komşularda kalıyorlar. Aile zor şartlar altında, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. 9 Aralık Pazartesi gece saat 02.00 yangın meydana geldi” dedi.

“Mağdur durumdayım, yardım bekliyorum” Evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldiğini belirten İsa Halef, “ Evimde yangın çıktı. Evimdeki bütün eşyalar yandı. Bizde dumandan etkilendik, dışarıya kaçtık. Dumandan nefes bile alamıyorduk. Çocuklarımı alıp, dışarı çıktık. Ben şuan işsizim, çalışmıyorum. Evde bütün eşyalarım küle döndü. Hayırseverlerden bizlere yardım etmesini istiyorum. Emanet olarak aldığı 25 bin TL ve altınlar yandı. 50 bin TL değerinde olan eşyalar kül oldu” diye konuştu.

Ekmek teknesi olan terzi makinesi yangında kül olan Hayriye Halef, artık para kazanamadığı ve yaşamını zor şartlar altında sürdürdüğünü dile getirdi.



loading...