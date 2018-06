Elvan: '81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz' Video

-Bakan Lütfi Elvan'ın seçim otobüsü üzerinden kalabalığı selamlaması

-Elvan'ın açıklamaları

-Elvan'ın, milletvekilleri ve adaylarla birlikte el ele vererek partilileri selamlaması



( MERSİN ) Elvan: "81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz"- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin İl Binası önünde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı- Elvan: "Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz"- "Kim hangi partiye oy verirse versin, bu Türkiye'nin, demokrasinin zaferidir" MERSİN



- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 81 milyon vatandaşı kucaklamaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Kim hangi partiye oy verirse versin, bu Türkiye’nin, demokrasinin zaferidir. Milletimiz 'durmak yok, yola devam' dedi" diye konuştu.

Bakan Elvan, AK Parti Mersin İl Binası önünde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı kazanması Mersin'de coşkuyla kutladı. AK Parti İl Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, çalan müzikler, davullar eşliğinde doyasıyla zaferi kutladı. Burada vatandaşlara Bakan Elvan ile İl Başkanı Cesim Ercik'de eşlik etti. Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Elvan, bu zaferin Türkiye'nin zaferi olduğunu söyledi.



Kendileriyle çok uğraştıklarını belirten Elvan, “Milletimizle, Türkiye'mizle çok uğraştılar. Dışarıdan saldırdılar, içeride de saldıranlar oldu. Ancak milletimiz 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Milletimiz 'yola devam' dedi.

Zaferimiz kutlu olsun Mersin, zaferimiz kutlu olsun Türkiye. İnşallah hep birlikte milletimizin o güçlü Türkiye sesini tüm dünyaya duyuracağız. Milletimiz ne dedi 'güçlü Türkiye' dedi.

Milletimiz 'yatırımlara, büyümeye, istikrara' devam dedi.

Sonuna kadar terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle nasıl Afrin’i başlarına yıkmışsak, nasıl Fırat Kalkanı Operasyonuyla o teröristleri yok ettiysek Kandil’i de başlarına yıkacağız. Vakit Mersin, vakit Türkiye vaktidir. Bu güzel tabloyu sadece Türkiye değil bütün dünya izliyor. Cumhurbaşkanımızın aleyhine iftiralar attılar, yalanlar söylediler, tüm dünya Cumhurbaşkanımıza saldırdı ama bu millet nasıl 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara döküldüyse bu seçimde de milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olmuştur. Kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın biz Türkiye olarak Türk milleti olarak büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz demiştir. Sizler destan yazdınız. Sizler Türkiye’nin önünü açtınız” şeklinde konuştu.

"81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz" Türkiye olduğu gibi Mersin’de de AK Parti’nin birinci parti çıktığını vurgulayan Elvan, “Herkesi tebrik ediyorum. İşte Recep Tayyip Erdoğan aşkı demek Mersin aşkı, Türkiye aşkı demektir. Biz 81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Diline, rengine, mezhebine, ırkına bakmaksızın ne olursan ol yine de gel diyeceğiz. Her bir kardeşimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Kim hangi partiye oy verirse versin, bu Türkiye'nin, demokrasinin zaferidir. Her bir kardeşimizi kucaklayacağız. Hangi partiye oy verirse versin oda bizim insanımızdır, onlara da hizmet götüreceğiz, onları da kucaklayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde demokrasimizi daha da güçlendireceğiz ve güçlendirerek Türkiyemizi şahlandırmaya devam edeceğiz. Bu 16 yıllık süreçte birçok seçim yaşadık. Her seçimde zafer üstüne zafer elde ettik. Milletimiz durmak yok, yola devam dedi.

Bizler inşallah yeni hükümet sistemiyle birlikte ezber bozan bir yaklaşım içerisinde demokrasimizi, özgürlüklerimizi daha da artıracağız. Kim ne söylerse söylesin kim ne yaparsa yapsın Türkiye'mizi dünyada küresel bir güç haline getireceğiz. Bugün bizim en mutlu günümüzden birisi" dedi.