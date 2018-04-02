Elnur Hüseynov’dan anlamlı konser Haberi



- Otizmli çocukların eğitimine destek vermek amacıyla, İzmir Optimum’da açılan Elele Otizm Kafe, oldukça anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere ünlü Azeri sanatçı Elnur Hüseynov’u sahnesinde ağırlayan İzmir Optimum, oldukça renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Elnur Hüseynov otizmli çocuklar ile birlikte gerçekleştirdiği konserde izleyenlere oldukça anlamlı dakikalar yaşattı. Dünya Otizm Farkındalık Günü sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında, İzmir Optimum’da sahneye çıkan Elnur Hüseynov sahneye otizmli çocukları davet etti ve sevilen şarkılarını çocuklar ile birlikte seslendirdi. İzleyenlerin de oldukça ilgiyle takip ettiği konser, duygusal dakikalara ev sahipliği yaptı. Elnur Hüseynov ve otizmli çocukların düeti İzmir Optimum’dan başlayarak tüm Türkiye’ye Otizm Farkındalık Gününde anlamlı mesajlar verdi. Şarkılarını seslendirdikten sonra sahneden inen ve sevenleri ile hasret gideren sevilen sanatçı, otizmli çocuklar yararına düzenlenen konserin ardından gerçekleştirdiği imza gününde sevenleri ile bir araya gelerek hasret giderdi. Otizmli çocuklara iş imkanı sağlayacak İzmir Optimum, Elele Kafe ve Anadolu Otizm Vakfı işbirliği ile düzenlenen bu anlamlı etkinlikte yer alan Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, Elele Kafe’nin Türkiye’deki ilk otizm kafesi olduğuna, otizmli çocuklar yararına işletildiğine ve iki otizmli çocuğun çalıştığına, bu sayının da gün geçtikçe artacağına dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Rönesans Holding’e teşekkür etti. Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, “Anadolu Otizm Vakfı olarak gelirimizle otizmli çocuklara burs sağlamayı ve çalışabilecek noktaya gelen otizmlilere staj imkanı vermeyi amaçlayan proje kapsamında El Ele Kafe’yi açtık. Burada otizmli olmayan bireyler çalışırken, otizmli bireyler de staj yapacak. Bu sadece Anadolu Otizm Vakfı’nın öğrencilerine sunulan bir fırsat değil, İzmir’deki tüm otizmlilere yönelik bir fırsat. Bunu sağlayan İzmir Optimum, karşılıksız olarak bize burayı tahsis etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim bir hedefimiz de bu vesile ile otizme farkındalık sağlamak. Bu uygulama Türkiye’de bir ilk. Eğer başarılı olursak bu konsepti Optimum’un diğer merkezlerinde de uygulamayı öngörüyoruz. Hayırseverlerin katkısı, bizim mücadelemiz, otizmli bireylerin ailelerinin özverisi ile inşallah başaracağız” dedi.



