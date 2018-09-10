Elmalı’da yağmur yağdı,yol dere yatağına döndü İzle

-Yolda selde mahsur kalan arabalar detay

-Dükkanların içerisine giren sel suları detay

-Vatandaşların dükkanların önünde engel olmaya çalışması detay

-Sokaktan yağmurun hızını gösteren video detay

-Diğer detaylar



( ANTALYA )- Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde yağmur taşkın meydana getirdi- Yağmur suları dükkanların içerisine taştı ANTALYA



- Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yağmur suları dükkanlara dolarken bazı mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Elmalı ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 3 saat süren yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Daha önceki selin vurduğu Eskihisar Mahallesi’nde sel suları yola taştı. Yol üzerinde bulunan araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde sel sularının bir anda geldiği ve yol boyunca aktığı görülüyor. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sular can ya da mal kaybına sebep olmadı. Öte yandan ilçe merkezinde ise aşırı yağmurdan dolayı bazı dükkanların içi su aldı Cadde üzerinden sel gibi akan yağmur suyunun dükkanlara girmemesi için vatandaşlar fırça ve kürekler ile mücadele verdi.

