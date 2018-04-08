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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ellerini kullanamayan bireyler bilgisayarı gözleriyle kullanacak - İZMİR Haberi

Ellerini kullanamayan bireyler bilgisayarı gözleriyle kullanacak - İZMİR Haberi

- Mehmet Hamza Erol'un bilgisayarının başında çalışması - Gözlük ile bilgisayarın kullanılması - Gözlükten detaylar - Mehmet Hamza Erol ve Okul Müdürü Orkun Karapostal ile röportaj - İzmir 'de geliştirdiği yazılım ile elini ve parmaklarını kullanamayan bireylerin gözleriyle bilgisayar kullanabilmesine olanak sağlayan 11. sınıf öğrencisi Erol 44 liraya mal olan projesi ile ülkesine ekonomik ve teknolojik açıdan faydalı olmak istiyor, dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor - Erol:"Gözlüğe sabitlenen yılan kamera ile gözün fotoğrafı alınıyor, bilgisayardaki yazılım ile farenin nereye oynatılacağı belirleniyor. Kısacası gözlerinizle bilgisayar faresini hareket ettirerek bilgisayarı kullanmak. Bu teknolojiyi ellerini kullanamayan engelli bireyler kullanabilir" - Okul müdürü Karapostal:"Proje dezavantajlı insanlara destek olan sosyal yönü güçlü bir proje. Hamza TÜBİTAK'ın yarışmasında bölge finallerinde üçüncülük aldı. Avusturya'da düzenlenecek bir festivale davet aldı"İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir 'de 11. sınıf öğrencisi Mehmet Hamza Erol elini ve parmaklarını kullanamayan bireylerin gözleri ile bilgisayar kullanabilmesine olanak sağlayan ucuz maliyetli projesiyle dezavantajlı bireylere umut oldu.

Parmak Yarış Teknoloji Kamera Festival 

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