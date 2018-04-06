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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Ellerinde silahlarla mahalleliyi bağlayıp döven 12 kişiden 7’si tutuklandı

Ellerinde silahlarla mahalleliyi bağlayıp döven 12 kişiden 7’si tutuklandı

Balıkesir’in Burhaniye İlçesi Kurucaoluk Mahallesinden 12 kişilik silahlı grubun jandarma tarafından çıkacakları mahkeme için Bergama Adalet Sarayına getirilme görüntüleri

Jandarma Salar Şili Hayvan Yardım Çağrısı 

-Mahkeme bitiminde tutuklanan 7 sanığın Bergama İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bergama M Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna götürülme görüntüleri

( İZMİR -ÖZEL) -Hayvanları çalındı iddiasıyla mahalleyi bastılar İZMİR

- Balıkesir’in Burhaniye İlçesi Kurucaoluk Mahallesinden 12 kişilik silahlı grup hayvanlarının çalındığı bahanesi ile İzmir’in Bergama İlçesi kırsalında yer alan Çobanlar Mahallesine gelerek mahalle sakinlerini darp etti. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin zamanında müdahale etmesi sonucu olayın daha fazla büyümesi önlendi. Hayvanlarının Bergama Çobanlar Mahallesinde oturan kişilerce çalındığını iddia eden Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Kurucaoluk Mahallesinden 12 kişilik silahlı grup, Çobanlar Mahallesine gelerek aralarında kadınların da bulunduğu mahalle sakinlerinin el ve ayaklarını bağlayıp balta sapı, silah ve kesici aletler ile darp etti. İddialara göre, eli silahlı grubun daha sonra Çobanlar Mahallesinde silahları ile dolaşması mahalle sakinlerine korku salarken, anne ve babasının saldırgan grup tarafından el ve ayakları bağlanarak dövülmesi üzerine Bergama İlçe Jandarma Komutanlığını arayan küçük bir çocuğun yardım çağrısı üzerine Çobanlar Mahallesine gelen jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümesini engelledi. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 kişi, Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Olay çıkartan zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemede serbest kalırken S.H., E.C., M.C., İ.G., S.G., H.S. ve H.G. tutuklanarak Bergama M Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna götürüldü.
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