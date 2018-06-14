Elleri tencerede gözleri pencerede - BİLECİK

- Gözetleme Kulesi'nde genel ve detay görüntüler - Dürbünle çevreyi kontrol etmesinden genel ve detay görüntüler - İftar sofrasını hazırlaması ve kule telsizinden iftar vaktini anons geçmesi - Kule görevlisi Habibe Duran'ın açıklaması - Dodurga Beldesi Orman İşletme Şefi Gökhan'ın açıklaması Elleri tencerede gözleri pencerede - Bilecik 'teki Erecek Yangın Gözetleme Kulesi'nde yaklaşık 10 yıldır görev yapan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Habibe Duran, ramazan ayını 1500 rakımlı kulede eşiyle geçirdi - Gün boyunca iftar ve sahur için hazırlık yapan Duran, tencereyi karıştırırken bile olası bir yangına karşı elinden telsiz ve dürbünü bırakmıyor - Habibe Duran: - "Sabahtan akşama kadar gözetlemeyi sürdürüyoruz. Buradan Bozcaarmut, Pazaryeri, Muratdere, Dodurga beldesi ve çok geniş bir çevreyi görme imkanım var" - Dodurga Orman İşletme Şefi Gökhan Dalaman: - "Kuledeki görevliler, gün boyu yangın tehdidine karşı durmaksızın gözetleme yaparlar. Bir duman olgusunda 177'yi arayarak Bilecik Orman İşletmesine ulaşırlar"BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bulunan Erecek Yangın Gözetleme Kulesi'nde yaklaşık 10 yıldır görev yapan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Habibe Duran, ramazan ayını 1500 rakımlı kulede hem yemek yaparak hem de dürbünle çevreyi kontrol ederek geçirdi.Yüzde 55'i ormanlarla kaplı Bilecik 'te 7 bölgede gözetleme kuleleri bulunuyor. Kulelerden biri de Erecek Yangın Gözetleme Kulesi. Bu kulede, iki çocuk annesi Habibe Duran görev yapıyor.Eşiyle kulede kalan, olası yangınlarda zamanında müdahale edilmesi için yoğun çaba sarf eden, iftar saatini kendisini arayan çocuklarından öğrenerek orucunu açan Habibe Duran, onlarca köyün bulunduğu alanı kontrolü altında tutuyor. Gün boyunca iftar ve sahur için hazırlık yapan Duran, tencereyi karıştırırken bile olası bir yangına karşı elinden telsiz ve dürbünü bırakmıyor.Sorumluluk sahasını belirli periyotlarla kuleden dürbünle tarayan Duran, tehlike anında telsizle durumu ilgililere bildiriyor, bunun yanında da ev işlerini yürütüyor.Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır çok farklı hadiselere şahit olduğunu, iyisiyle kötüsüyle günlerini geçirdiğini söyledi.
Güne kahvaltının ardından diğer kulelere telsizle "Günaydın" diyerek başladığını ifade eden Duran, "Sabahtan akşama kadar gözetlemeyi sürdürüyoruz. Herhangi bir olay olursa Bursa ve Bilecik 'e bildiriyoruz. Çok şükür bölgemizde geçen yılki büyük yangından başka bir yangın olmadı. Buradan Bozcaarmut, Pazaryeri, Muratdere, Dodurga beldesi ve çok geniş bir çevreyi görme imkanım var." diye konuştu. Ramazan ayını çocukları ve torunlarından ayrı geçirdiğini anlatan Duran, "Çok şükür ramazan gayet güzel geçiyor. Çoluk çocuktan uzak olsak da ramazanın tadını almaya çalışıyoruz. İftarda ezanı duymadığımız için çocuklarım arayıp 'Anne iftar oldu' diye haber veriyorlar. Sahura ise saatlerimizi ayarlayıp kalkıyoruz." ifadelerini kullandı.Tavşan, geyik ve ayı gibi hayvanlara çok rastladıklarını, alıştığı için korkmadığını dile getiren Duran, şöyle devam etti:"Allah'a emanetiz. Bir gün otururken alt tarafta çok sayıda geyik yavrusu varmış. Ben onları buzağı zannettim. İlk geldiğim günlerde İnegöl'de yangın oldu. O zamanlar burasının havasını bilmiyorum. Sisler üzerime geliyor, telsizi bırakıp kaçtım. Eşime de 'Yangın geliyor kaç.' dedim. Sonra eşim beni uyardı ve durdum." - "Kuleden 20 kilometreyi gözlerinizle görmeniz mümkün"Dodurga Beldesi Orman İşletme Şefi Gökhan Dalaman da 700 metreden 1600 metreyle kadar rakıma sahip bölgelerin kulenin görüş alanına girdiğini belirtti. Meşe, kayın, çam, göknar gibi ağaçlara ev sahipliği yapan bölgede, her yükseltide ayrı bir bitki çeşidi ile karşılaşmanın mümkün olduğunu anlatan Dalaman, "Bu kuleden 20 kilometreyi gözlerinizle görmeniz mümkün. Kuledeki görevliler gün boyu yangın tehdidine karşı durmaksızın gözetleme yaparlar. Bir duman olgusunda 177'yi arayarak Bilecik Orman İşletmesine ulaşırlar. Telsizle de arazideki orman muhafaza memurlarına ya da şeflerine bilgi verirler." dedi.