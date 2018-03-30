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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Elleri çoraplı hırsız kıskıvrak yakalandı

Elleri çoraplı hırsız kıskıvrak yakalandı

-hırsızın bir eve girmeye çalışması güvenlik kamerası görüntüsü

Kol Saati Çalıntı Araç Güvenlik Kamerası Çeyrek Altın Hırsız 

--hırsızın emniyetten adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da ellerine çorap geçirerek hırsızlık yapan şahıs polisten kaçarken kıskıvrak yakalandı. Hırsızın bir eve girmeye çalıştığı görüntüler de güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 4:15 sıralarında Doburca Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde koşarak kaçmaya çalışan ellerinde çorap giymiş bir kişi kıskıvrak yakalandı. Üzerinde büyük bir tornavida, dişleri silinmiş otomobil anahtarı ele geçiren polis yaptığı sorguda şüphelinin Ş.S olduğunu tespit etti. Yapılan kamera incelemelerinde geçtiğimiz yıl O.A’ya ait villada meydana gelen hırsızlık olayının da Ş.S tarafından gerçekleştirdiği anlaşıldı. Villadan kol saati, 1 adet çeyrek altın, 1 adet kolye, tablet, 500 TL nakit para, kredi kartları çalan hırsızın bir binaya girişi de güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yapılan araştırmalarda şüpheli Ş.S’nin yakalandığı yerde 16 C 45 plakalı çalıntı araç da bulundu. Emniyette sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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