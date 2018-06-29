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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Eller sınav için açıldı İzle

Eller sınav için açıldı İzle

HZ. SÜLEYMAN TÜRBE GİRİŞİ

Benin Tevekkül Allah Öğrenciler 

-DUA EDEN VATANDAŞLAR
-YASİN OKUYAN VATANDAŞLAR
-MUSTAFA TEKDEMİR'İN KONUŞMASI
-ZUBEYDE CAN'IN KONUŞMASI
-KEREM KAYMAZ'IN KONUŞMASI

( DİYARBAKIR -ÖZEL-HD)- HZ. Süleyman’da YKS öncesi dua yoğunluğu- Öğrenci ve veliler sınav öncesinde Hz. Süleyman Cami'ne akın etti DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenciler ve aileleri Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret ederek, sınav için ellerini açıp dua etti. Diyarbakır'da YKS’ye katılacak öğrenciler ve aileleri sınav öncesinde Hz. Süleyman Cami'ne akın etti. YKS’ye katılacak bazı öğrenciler aileleriyle birlikte 27 sahabenin mezarının bulunduğu Hazreti Süleyman Camisi'nde dua etti. Hafta sonu yapılacak TYT, AYT’den oluşan iki oturuma 2 gün kala 27 sahabenin türbesinin bulunduğu ve Hz. Ömer döneminde Diyarbakır’ın fethinin başladığı yer olarak bilinen tarihi Hz. Süleyman Camisi’ni ziyaret eden öğrenciler ve aileleri sahabeleri vesile kılarak dua etti. Kardeşleri için dua etti Kardeşleri için dua etmeye gelen Mustafa Tekdemir, “Öğrencilerimiz için geldik 1 yıl boyunca çalıştılar çabaladılar elinden geleni yaptılar. Tabi gerisi tevekkül etmek kaldı, bizde hem kardeşlerimiz hem de tüm Müslüman aleminin sınava gireceği çocukları için dua etmeye geldik. İnşallah dualarımız kabul olur” dedi.
Aileler de sınava girecek öğrenciler kadar heyecanlı Bir anne olarak çocuğuna dua etmek için geldiğini belirten Zubeyde Can, hiç kimsenin emeğinin boşa gitmemesi için dua ettiğini söyledi.

Can, “Oğlum sınava giriyor, onun için geldim. Umutluyuz inşallah olur, Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın” diye konuştu.
Öğrencilerden Kerem Kaymaz, manevi destek almak için bu ziyareti yaptığını söyledi.

Kaymaz, “Hafta sonu YKS sınavı nedeniyle manevi bir destek almak için geldim. Herkesin hakkında hayırlısı neyse gönlünde de o razı olur. Dilerim ki Türkiye için güzel bir sınav, geleceğimiz için güzel bir yatırım olur, sınava giren herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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