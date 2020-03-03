Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Eller 'Bahar Kalkanı ve şehitler' için semaya kalktı

Eller 'Bahar Kalkanı ve şehitler' için semaya kalktı

camiden detay

Sabah Namazı Sosyal Medya Şehadet Cami Bahçesi Şafak Vakti 

-Cemaatten detaylar

( BURSA ) Eller "Bahar Kalkanı ve şehitler" için semaya kalktı BURSA

- Bursa'da binlerce vatandaş Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve şehit olan askerler için sabah namazında dua etti. Günler öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunup organize olan binlerce Bursalı şafak vakti Bursa Ulucami'de bir araya geldi. Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başarılı olması, devletin ve milletin bekası ve şehadete kavuşan Mehmetçikler için dua edildi. Namaz çıkışı Ulucami bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı