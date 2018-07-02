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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Elitaş'tan YSK çalışanlarına teşekkür - KAYSERİ Haberi

Elitaş'tan YSK çalışanlarına teşekkür - KAYSERİ Haberi

- Kayseri Adliyesinden görüntü - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Emrah Karayel'den görüntüler - Mazbatasını alan Elitaş'ın konuşması - Mazbatalarını alan Elitaş, Yıldız ve Karayel'den görüntülerElitaş'tan YSK çalışanlarına teşekkür - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "(YSK çalışanları) Bu seçimde şaibeye fırsat vermeden, başka siyasi partilerin, kaybedenlerin dahi YSK'yi eleştirmediği önemli bir başarıya imza attınız"KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) çalışanlarını tebrik ederek, "Bu seçimde şaibeye fırsat vermeden, başka siyasi partilerin, kaybedenlerin dahi YSK'yi eleştirmediği önemli bir başarıya imza attınız." dedi.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den milletvekili seçilen Elitaş ile Taner Yıldız ve Emrah Karayel, Kayseri Adliyesine geldi.Milletvekilleri, adliyenin konferans salonunda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller ve Adalet Komisyonu Bakanı Hakim Dursun Büyükbaş'ın elinden mazbatalarını aldı.Burada konuşan Elitaş, İl Seçim Kurulu, sandık çalışanları ve YSK'yi tebrik ettiğini söyledi.

Başarılı bir seçim geçirildiğini ifade eden Elitaş, "Bu seçimde şaibeye fırsat vermeden, başka siyasi partilerin, kaybedenlerin dahi YSK'yi eleştirmediği önemli bir başarıya imza attınız." dedi.
Elitaş, seçimlere Kayseri dahil Türkiye genelinde de olağanüstü bir itiraz olmadığına dikkati çekti.Milletvekili Yıldız da seçimde görev alanları tebrik etti.Milletvekili Emrah Karayel'i mazbata töreninde babası eski milletvekili Yaşar Karayel, annesi ve eşi yalnız bırakmadı.Diğer 3 AK Parti Kayseri milletvekilinin 4 Temmuz'da mazbatalarını alacakları öğrenildi.

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