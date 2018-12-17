Elinin hamuruyla araçları kurtarıyor...Kadın oto kurtarıcı operatörünü gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor

-Aracı sürmesi

-Makyaj yapması

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( İSTANBUL -ÖZEL)- 10 yıldır yolda kalan sürücülerin yardımına koşuyor İSTANBUL



- İki çocuk annesi Aysun İnceler, eşinin geçirdiği hastalık sonrası ona destek olmak için oto kurtarıcı Operatörlüğü yapmaya başladı.

10 yıldır İstanbul’da gece gündüz demeden yolda kalan araçları kurtaran İnceler, vatandaşların şaşkın bakışları arasında mesleğini severek yapmaya devam ediyor. Aysun İnceler, yaptığı meslekle kadınların her iş grubunda başarılı olacağını gösteriyor. İnceler, Ağır vasıta araçlarını kullanmaya ilgisi olduğu için ehliyet alırken buna uygun sınıfta ehliyet aldı. İki çocuk annesi İnceler, eşinin geçirdiği hastalık sonrası ona destek olmak için oto kurtarıcı operatörlüğüne başladı.

10 yıldır bu mesleği severek yapan 43 yaşındaki İnceler, gece gündüz demeden çalışıyor. Gelen ihbarlara göre hareket eden İnceler, ilk olarak yolda kalan aracın fotoğrafını çekip tutanak tutuyor. Ardından büyük bir ustalıkla yolda kalan aracı çekiciye yüklüyor. Dikiz aynası bazen makyaj aynası oluyor Aysun İnceler’in çekici aracın şoför koltuğundan indiğini gören araç sürücüleri ilk başta şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazıları “Kadın işi değil bu” deseler bile zamanla işini başarıyla ve severek yaptıklarını görünce düşünceleri değişiyor. Oto kurtarıcılığı operatörlüğü yaparken de kişisel bakımını ihmal etmeyen İnceler, için dikiz aynası bazen makyaj aynası olarak ta kullanılabiliyor. “Gece gittiğimiz kazalarda zorluk çekiyoruz” Eşinin geçirdiği rahatsızlık sonrası ona yardımcı olmak için Oto Kurtarıcı Operatörlüğü Yapmaya başlayan Aysun İnceler, “ Mesleğe eşim ile tanıştıktan sonra başladım. Oto kurtarıcı operatörlüğü Eşimin babasının mesleğiydi. Eşim bir rahatsızlık geçirdi, geçirdiği bu rahatsızlık sonrasında şuanda sahada değil operasyon kısmında görev yapıyor. Ben hem sahada ve operasyonda birlikte idare ediyoruz. Ben ilk ehliyetimi alırken ağır vasıta kullanabilecek sınıfta aldım benim hep bir merakım vardı. İnsanlara değişik geliyor kadın oto kurtarıcı operatörü çok fazla yaygın değil. Bence yapılması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum, kadınları da bu mesleğe teşvik ediyorum. Zorlukları var ama sevdikten sonra yapılacağına inanıyorum. Trafikte araç kullanıyoruz gün boyu yağışlı havalar ve gece gittiğimiz kazalarda zorluk çekiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. “Gördüklerinde şok oluyorlar” 3 yıldır Oto kurtarıcı Operatörlüğü yapan Volkan Akkaşoğlu, “ Ben Aysun hanımın bu işe başladığını gördükten sonra kadınların bu işi yapabileceğini zannetmiyordum, yapamazlar diye düşünüyordum. Ama Aysun Hanımı çalışırken gördükten sonra anladım ki gerçekten kadınlarda bu işi yapabiliyormuş. Bazen Aysun hanım ile birlikte çalışıyoruz, yanında benim olduğumu görünce vatandaşlar işi benim yapacağımı zannediyor. Ama görüyor ki işi ben yapmıyorum, ben sadece Aysun hanıma yardımcı oluyorum. İşi yapanın kadın olduğunu gördüklerinde şok oluyorlar. Beş, on dakika sonra işi yaptığını görünce alışıyorlar” diye konuştu.



