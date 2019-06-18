Elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu - BURSA
- Hastaneden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.İnegöl Ağaçişleri Sanayi Sultan Sokak'ta bir mobilya üretim fabrikasında çalışan Mesut K, sol elini freze makinesine kaptırdı.Mesut K, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Tedavi altına alınan Mesut K'nin sol elindeki parmakların tamamının koptuğu, yerine dikilemeyecek kadar zarar gördüğü öğrenildi.
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