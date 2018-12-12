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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Elini kolunu sallayarak geldi, beğendiği ayakkabıyı çalıp gitti...O anlar kamerada İzle

Elini kolunu sallayarak geldi, beğendiği ayakkabıyı çalıp gitti...O anlar kamerada İzle

-GÜVENLİK KAMERASI-

Akalan Kamera Nadan Hırsız Irak 

-şahsın gelişi
-ayakkabıları incelemesi
-ayakkabıyı çalıp gitmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da girdiği apartmanlarda kapı önündeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın, gözüne kestirdiği ayakkabıları cebinden çıkardığı poşete koyarak hızla uzaklaştığı görülüyor. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği bir apartmanda katları tek tek gezdi. Zanlı, kapıların önünde ayakkabı olup olmadığını kontrol ederken, bir dairenin önünde bırakılan ayakkabıları gözüne kestirdi. Önce ayakkabıyı inceleyen hırsız, başka katları da kontrol etmeyi ihmal etmedi. Birkaç dakika sonra kapüşonuyla yüzünü gizleyerek tekrar gelen hırsız, cebinden çıkarttığı poşete ayakkabıyı koyarak binadan hızla kayboldu.
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