Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Elini kıyma makinesine kaptıran işçi yaralandı - AKSARAY

Elini kıyma makinesine kaptıran işçi yaralandı - AKSARAY

- İşçinin elinin kıyma makinesinden çıkarılma çalışmaları - Parmakların kıyma makinesinden kurtarılması - İtfaiye amirinin açıklamasıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da elini kıyma makinesine kaptıran işçi, hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Aksaray - Adana karayolundaki bir tesiste çalışan Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi (23), sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.Mesai arkadaşlarından yardım isteyen İbrahimi, elini makineden çıkartamadı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyma makinesiyle sedyeye alınan İbrahimi, ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Doktorların çabası da gencin elini makineden çıkarmaya yetmeyince Aksaray Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından İbrahimi'nin parmakları kıyma makinesinden çıkarıldı.Tedavi altına alınan İbrahimi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Parmak Hastane Kıyma Makinesi Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı