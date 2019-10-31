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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale Haberi

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale Haberi

Çocuğun elinin kurtarma operasyonundan detaylar

Kurtarma Operasyonu Kıyma Makinesi 

-Sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da bir çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki İbrahim Halil B. evde oynadığı sırada elini et kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden aile, çocuğu özel aracıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle çocuğun eli kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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