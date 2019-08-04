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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Hastane detaylar

Parmak Hastane Kıyma Makinesi Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Hastaneye getirilişi detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kıyma makinesine elini kaptıran ve kurtarılamayınca hastaneye kıyma makinesiyle birlikte kaldırılan kasabın parmakları itfaiye ekiplerinin de girdiği ameliyatta kurtarıldı. Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Kudret K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Elini kıyma makinesine kaptıran kasabın feryadını duyan diğer vatandaşlar yardıma koşarak, makineyi durdurdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve SAKTİM ekipleri, kasabın elini kurtarmak için seferber oldu. Yaralı kasap makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret K., için itfaiye ekipleri sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi. Çalışmalar sonucu kasabın eli et makinesinden çıkarıldı. Yaralı kasabın parmaklarının büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.
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