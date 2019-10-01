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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı - SİVAS

Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı - SİVAS

- Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı - İtfaiye ekiplerinin demiri kesme çalışmaları - Çocuğun ambulansla hastaneye getirilişi Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı - Sivas 'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye getirildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.Fatih Mahallesi'nde, Nurullah Y. (14) bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eli korkuluk demirlerine saplandı.Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.Nurullah Y. eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Nurullah Y'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Sağlık Ekipleri Ameliyat 

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