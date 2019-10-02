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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı dikkat çekti

Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı dikkat çekti

-Kurtarma çalışması

( SİVAS ) SİVAS

Hastane Kurtarma Operasyonu Korkuluk Demir Parmaklık Ameliyat 


- Sivas’ta eline korkuyuk demiri saplanan 14 yaşındaki çocuk, kurtarma çalışmasında soğuk kanlılığı ile dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Sivas’ta Fatih Mahallesinde meydana geldi. 14 yaşındaki N.G. oturdukları apartmanın bahçesine, demir parmaklıkların üzerinden atlayarak girmeye kalkınca sağ eli demire saplandı. N.G. için sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Eli saplandığı demirden çıkartılamayınca parmaklıklar kesilerek N.G. kesilen demir parmaklık parçası ile hastaneye kaldırıldı. Operasyon sırasında çocuğun soğuk kanlılığını koruması ve hiç sesinin çıkmaması dikkat çekti. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonrası demir parmaklığın çıkartıldığı ve N.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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