Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Elindeki pompalı tüfek ateş alınca kendini yaraladı

Elindeki pompalı tüfek ateş alınca kendini yaraladı

HASTANEYE GETİRİLEN YARALI

Hastane Jandarma Pompalı Tüfek 

-YARALININ "AĞRIMI DİNDİRİN" DİYE SESLENMESİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde elindeki pompalı av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendisini yaralayan genç, hastaneye getirildiği sırada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi. Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde yürüdüğü sırada S.K. (31) isimli gencin elindeki pompalı av tüfeği ateş aldı. Kazara bacağından yaralanan genç adamı, bir süre sonra eve gelen babası fark etti. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Yaralı genç, hastaneye getirildiği esnada, “Ağrımı dindirin” diye seslendi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı