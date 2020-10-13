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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Elindeki bıçakla önce şiir sonra kitap okuyarak intihar girişiminde bulundu

Elindeki bıçakla önce şiir sonra kitap okuyarak intihar girişiminde bulundu

İbrahim Arslan’ın çocuklarını görmek istediğini söylemesi

Kitap Okuma İntihar Girişimi Kız Çocuğu Göreme Avcılık 

-Olay yerinden genel görüntü
-İbrahim Arslan’ın şiir okuması
-İbrahim Arslan’ın kitap okuması
-İbrahim Arslan’ın savcı ile konuşması
-İbrahim Arslan’ın çevredekilere zalimsiniz diye bağırması
-Savcının İbrahim Arslan’ı bıçağı bırakmaya ikna etmesi
-İbrahim Arslan’ın ambulansa alınması

( ZONGULDAK )-“Çocuklarımı göremiyorum” deyip adliye önünde intihara kalkıştı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eşinden 4 yıl önce boşanan bir kişi çocuklarını göremediğini iddia ederek elinde bıçakla adliye önünde intihar girişiminde bulundu. Zanlının elindeki bıçağı karnına dayayarak önce şiir, ardından kitap okuması dikkatlerden kaçmadı. Olay, Kdz. Ereğli ilçesi Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Eşinden 4 yıl önce boşanan İbrahim A.’nın 3 kız çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi. Çocuklarını göremediğini iddia eden İbrahim A. akşam saatlerinde Kdz. Ereğli Adliyesi önüne gelerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.
Kanlar içerisinde kalan İbrahim A., elindeki bıçağı karnına dayayarak polislerin yaklaşmasına izin vermeyerek önce şiir okudu, ardından ise eline kitap alıp okudu. “Adalet istiyorum” diyen şahıs, zaman zaman kendisini dikkate almadığını düşündüğü çevredeki vatandaşlara “Hepiniz zalimsiniz” diye bağırdı. İbrahim A. olay yerine gelen savcının uzun süren ikna çabasının ardından “Bıçağı bırakmadığın sürece çocuklarını sana gösteremem, önce elindeki bıçağı bırakman lazım” demesi üzerine elindeki bıçağı bıraktı. Polis ekipleri A.’yı ellerinden kelepçeleyerek kontrol altına alırken, tedavisi için ambulansa götürdü. İbrahim A. hastaneye götürülerek yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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