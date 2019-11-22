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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
“Elinde FETÖ’nün altınları var” diyerek dolandırdılar Haberi

“Elinde FETÖ’nün altınları var” diyerek dolandırdılar Haberi

Altınlar

Tron Polis Akalan Kamera Şüpheli Araç 

-Mağdur
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( SİVAS )- Bir vatandaş, telefonda “Elinde FETÖ’nün altınları var” diyen dolandırıcılara 12 altın bilezik, 3 kolye ve bir altın saati kendi elleriyle teslim etti SİVAS

- Sivas’ta telefonla aradıkları vatandaşın “Elinde FETÖ’nün altınları var” diyerek 12 altın bilezik, 3 kolye ve bir altın saatini alan dolandırıcılar yakalanarak adliyeye sevk edildi.Sivas’ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda T.S., telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, “Elinde FETÖ’nün altınları var. Baban şu anda karakolda ifade veriyor. İncelenmek üzere altınlarını bize getirmelisin” diyen dolandırıcılara 12 altın bilezik, 3 altın kolye ve bir altın saati elleriyle teslim etti. Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde gerçekleşen olayda T.S., altınları teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Kendini dolandıranları tanımadığını belirten T.S., dolandırıcıların kaçtığı aracı tarif etti. Harekete geçen polis, tarife uygun araçlar üzerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameraları ve elektronik plaka takip sistemleri incelenerek şüpheli araç sıkı takibe alındı. Dolandırıcılar titiz takip sonucu yaklaşık 3 saat sonra Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yakalandı. M.A., H.D., S.A. ve A.Ç. isimli zanlılar, Malatya’daki işlemlerinin ardından gece Sivas’a getirildi.
Zanlılar, Sivas Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.
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