Eli silahlı hırsızlar, polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı

-Polis ekipleri

-Hırsızların alınması

-Genel detay



( İSTANBUL )- Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binadan kalan eşyaları çalmaya gelen 5 kişi suçüstü yakalandı İSTANBUL



- Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binadan kalan eşyaları çalmaya gelen eli silahlı 5 hırsız, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Olay, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüm sebebi ile boşaltılan 8 katlı bir binaya, kalan eşyaları çalmak için sabah 10.00 sıralarında araba ile 1'i silahlı 5 hırsız geldi. O esnada orada bulunan binada yaşayan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları kıskıvrak olay yerinde yakaladı. Yakalanan şahıslar, sorgulanmak üzere Göztepe Polis Karakoluna götürüldü. Hırsızları ihbar eden Fuat Kalyoncu,“Tam gerçekleştiremeden suç üstü yakalandılar. Komşular haber verdi evde hırsızlık olduğunu. 155 aradım. 5 dakika içinde ekipler geldi. Açtık daireyi salonda 5 tane hırsızı suç üstü yakaladık. Yan dairenin duvarı kırarak girmişler. Daha bir şey alamamışlardı” dedi.

(MB-ZA-

