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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı - SAKARYA

Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı - SAKARYA

- Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı - Kasap Kudret Kınay'ın hastaneye getirilişiEli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi'nde kasaplık yapan Kudret Kınay'ın (36) eli kıyma makinesine sıkıştı.Durumu gören çevredekiler, makineyi durdurarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), Kınay'ın elini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalıştı.Ekiplerin sonuç alamaması üzerine Kınay, kıyma makinesiyle ambulansa taşınarak Akyazı Devlet Hastanesine götürüldü.Burada Kınay'ın eli, itfaiye ve SAKTİM ekiplerinin yardımıyla kıyma makinesinden çıkarıldı.Elinde kesikler ve ezilmeler olduğu öğrenilen Kınay, ameliyat edildi.

Hastane Karya Kıyma Makinesi Sağlık Ekipleri Ameliyat 

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