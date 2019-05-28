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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Eli demir çite saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - AKSARAY Haberi

Eli demir çite saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - AKSARAY Haberi

- İtfaiye ekiplerinin çocuğun elini çitten kurtarma çalışmasıEli demir çite saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Aksaray 'da, okulun bahçesindeki demir çite eli saplanan 10 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da okulun bahçesindeki demir çite eli saplanan 10 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokul'unun bahçesinde oynayan Cuma Üşenmez'in (10) eli, demir çite saplandı.Çevredekilerin çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Üşenmez için Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla demir çit kesilerek, çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.Üşenmez, itfaiyecilerin çalışması sırasında "öğretmeni çağırın" diyerek, gözyaşı döktü. Üşenmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Elinde kalan çit parçası operasyonla çıkarılan Üşenmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastane Öğretmen Gözyaşı İtfaiyeciler 

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