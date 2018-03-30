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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Eleşkirt Belediye Başkanı Sarı trafik kazasında yaralandı - AĞRI Haberi

Eleşkirt Belediye Başkanı Sarı trafik kazasında yaralandı - AĞRI Haberi

- Eleşkirt ilçesi değirmenoluğu köyü mevkisinde trafik kazası - Zincirleme meydana gelen iran plakalı araçların olduğu kaza - Belediye başkanının olduğu araç görüntüsü - İran araçlarının olduğu mevkide diğer kazayı gören İranlı ile röportaj - DetaylarEleşkirt Belediye Başkanı Sarı trafik kazasında yaralandı - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesindeki iki ayrı trafik kazasında, aralarında Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da olduğu 7 kişi yaralandı - Makam aracıyla kazaya karışan Belediye Başkanı Sarı ile şoförü hafif yaralandıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, aralarında Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da olduğu 7 kişi yaralandı.Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, koruma polisi Fatih Atan'ın da içinde bulunduğu Ergin Sarı idaresindeki 04 AS 11 plakalı makam aracı, dolu ve yağmur sebebiyle kayganlaşan Ağrı - Erzurum karayolunun Eleşkirt Değirmenoluğu köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.Kazada, Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ile koruma polisi Fatih Atan hafif yaralandı.Ergin Sarı'nın yara almadan atlattığı kazada hafif yaralanan Sebahattin Sarı ile Fatin Atan, Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Aynı mevkideki bir başka kazada ise İran plakalı 3 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine çarpıp şarampole devrildi.Bu kazada da yaralanan 5 İranlı, Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis İran Trafik Kazası Makam Aracı Koruma Polisi 

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