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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Elektronik sigara deposuna polis baskını kamerada

Elektronik sigara deposuna polis baskını kamerada

-Polisin adreslere girmesi

Elektronik Sigara Akalan Polis Kamerası Polis Baskını Kapıcı Dairesi 

--Raflarda ve kolilerde ele geçirilen malzemelerden görüntü
--Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesinden görüntü

( DENİZLİ )- 7 bin 200 adet kaçak elektronik sigara ve yapımında kullanılan malzeme yakalandı DENİZLİ

- Denizli’de polisi yaptığı baskında yaklaşık 7 bin 200 adet elektronik sigara likitleri ve yedek parçaları olmak üzere kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Denizli’de polis ‘Emtia’ kaçakçılığı olarak bilinen ve yasal olarak satışına izin verilmeyen ancak internet üzerinden taleplerin karşılanarak satışının yapıldığı kaçak elektronik sigara satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Görevli ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kentte bulunan bir ikamette ve aynı ikametin kullanılmayan kapıcı dairesinde sağlıksız koşullarda kaçak elektronik sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Ardından adreslere baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda çok sayıda atomizer, elektronik sigarada kullanılan yedek malzemeler ve elektronik sigara likitleri olmak üzere toplam 7 bin 400 adete yakın kaçak malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin çoğunluğunu dolap raflarında düzenli bir şekilde dizilmiş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan operasyonda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. (GC-
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