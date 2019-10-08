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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Elektronik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasında - TEKİRDAĞ

Elektronik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasında - TEKİRDAĞ

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Zanlıların adliyeye getirilişiElektronik eşya hırsızlığı güvenlik kamerasında - Tekirdağ 'da bir mağazadan elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı - Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde bir mağazadan elektronik eşya çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir mağazadan elektronik eşya çalınması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik takip başlattı.İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler U.Ş. (23) ve Ö.Ö'yü (21) İstanbul'da operasyonla yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan 2 şüphelinin daha yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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