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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Elektriksiz susuz tuvaletsiz banyosuz tek odalı evde yaşam mücadelesi İzle

Elektriksiz susuz tuvaletsiz banyosuz tek odalı evde yaşam mücadelesi İzle

Hüseyin Durna’nın yatarken genel ve detay görüntüsü

Yaşam Mücadelesi Trafik Kazası Bisiklet Hükümet Ameliyat 

-Durna’nın otururken görüntüsü
-Akrabası ile görüntüsü
-Hüseyin Durna’nın yemek yerken görüntüsü
-Evin içerisinden genel ve detay görüntü
-Röportaj

( MERSİN -ÖZEL)- Mersin'de trafik kazası sonucu kalçası kırılan 70 yaşındaki Durna, ameliyat olduktan sonra tek odalı evine gönderildi- Bir aydır yürüyemeyen ve yatağa bağlı yaşayan Durna, "Devletimizin şefkat elini bana da uzatmasını istiyorum” dedi MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde 70 yaşındaki Hüseyin Durna, elektriksiz, susuz, tuvalet ve banyosu bulunmayan tek oda yerde yaşam mücadelesi veriyor. İlçeye bağlı Bahçeköyü Mahallesi'nde anne ve babası ölen, yakınları tarafından da bakılmayan Hüseyin Durna, yürüyemiyor, hiçbir ihtiyacını kendi karşılayamadığı gibi, komşularından gelecek bir kap yemeği bekliyor. Devletten yardım beklediğini belirten Hüseyin Durna, “Yaklaşık 1 ay önce bisikletle kaza geçirdim. Kalça kemiğim kırıldı. 10 gün hastanede yatıp kalçamdan ameliyat oldum. Şuan ayağa kalkamıyorum. Evimde elektriğim, suyum, tuvaletim yok. Odanın içinde bir sandalyeyi tuvalet gibi kullanıyorum. Ameliyatlı olduğum halde tamamen hijyenik olmayan bir koşulda yaşamaya çalışıyorum. Hiç evlenmediğim için çoluğum çocuğum yok. Yakınlarımda bana bakmıyor. Kimsesiz ve yalnız kaldım. Allah Razı olsun uzaktan akrabamız olan Ömer Yalçın bana yemek getirip yardımcı olmaya çalışıyor. Devletimizin şefkat elini bana da uzatmasını istiyorum” dedi.
“Ben köye gelmediğim gün bu adam aç ve pislik içinde kalıyor” diyen Ömer Yalçın, “Hüseyin Durna ağabeyimiz uzaktan akrabam olur. Onun evine yakın bir yerde bahçem var. Her gün bahçeme gelirken kendine yemek ve su getiriyorum. Ben gelmediğim gün bu adam aç kalıyor. Devletimizden, hükümetimizden, tüm yetkililerden Hüseyin Durna’ya sahip çıkmasını istiyorum” dedi.
Ameliyatlı bir kişinin böyle hijyenik olmayan bir ortamda dahi bulunmaması gerektiğini belirten Yalçın, “Evin içi görüldüğü gibi çok kirli. Tuvaletini dahi sandalyeden oluşturulan bir tuvalete yapıyor. Ben geldiğimde temizliyorum ama ben gelene kadar pislik içinde kalıyor. Silifke'de ikamet ettiğim için her dakika buraya gelemiyorum. Günde bir kez uğramaya çalışıyorum. Yetkililerimizden bu hasta, yaşlı ve kimsesiz adama sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

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