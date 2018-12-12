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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrikli sobadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi Video

Elektrikli sobadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi Video

Yangının çıktığı bina

Mahsur Kaldı Polis Yaşlı Adam Polis Ekipleri Trol 

-Ekipler
-İtfaiye erlerinin evde yaşayan yaşlı adam ile konuşması
-Vatandaşlardan görüntü
-Detay

( KOCAELİ )- 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü- Dumanların sardığı evde mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde elektrikli sobanın tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanların arasında mahsur kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Türbe Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hatice ve Mehmet S. çiftinin yaşadığı 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde elektrikli sobanın tutuşması nedeni ile yangın çıktı. Kısa sürede evde bulunan eşyalara sıçrayan alevleri gören Hatice ve Mehmet S. Çifti durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmek için, diğer yandan da evde bulunan Hatice S. ve Mehmet S.’yi dumanların arasından kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından mahsur kaldıkları evden kurtarılan Hatice S. ve Mehmet S. Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen Hatice S.’ye ambulansta müdahale edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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