Elektrikli motosikletin çarptığı çocuk yaralandı - BURSA
- Aracın çocuğa çarpmasıBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde, elektrikli motosikletin çaptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.B.D'nin damacana su dağıtımında kullandığı elektrikli motosiklet, Atatürk Caddesi'nde annesi ve ağabeyi ile yolun karşısına geçmeye çalışan Göktuğ Bozdağ'a (4) çarptı.Bozdağ, çevredekiler tarafından bir kamyonetle İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Göktuğ, buradaki müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.Bu arada, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.