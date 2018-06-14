Elektrikli motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

-Kazada can veren Sait Karatay'ın cesedi -Polislerden görüntü -trafikten detay -ölen şahsın fotoğrafı
( BALIKESİR ) BALIKESİR
- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Bandırma Korozman Mevkii'nde meydana gelen kazada Sait Karatay(54) idaresindeki Elektrikli motosiklet, 10 AAF 663 plakalı S.E. (25) idaresindeki Kimyevi Madde Tankeri ile çarpıştı. Kazada Elektrikli motosiklet sürücüsü Sait Karatay feci şekilde can verirken talihsiz adamın cansız bedeni Bandırma Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı bir süre sonra normale döndü.