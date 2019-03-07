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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elektrikli ısıtıcının yaktığı evde anne ve bebeği alevlerin arasından çıkarıldı

Elektrikli ısıtıcının yaktığı evde anne ve bebeği alevlerin arasından çıkarıldı

Olay yerinden görüntü

Doğalgaz İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Irak 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Ev içerisinden çıkarılan anne ve bebeğin ambulansa alınması
-Yanan evin sahipleri Çakmak ailesi ile röp.
-Detay

( KOCAELİ ) - İki katlı evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 1 yaşındaki bebeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında iki katlı binadaki 4 kişi ise dumandan etkilendi. Olay, öğlen saatlerinde İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namaz Çakmak'a (77) ait iki katlı binanın giriş katındaki G.A. ve 1 yaşındaki bebeği B.U.Ö.'nün yaşadığı dairede elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evin içinden dumanlar çıktığını gören üst kattaki ev sahibi Çakmak ve ailesi, kendilerini dışarı atarak durumu itfaiyeyi haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken bir yandan da ev içinde birinin olup olmadığını araştırmaya başladı.
Ev içinde dumanlar arasında ilerleyen ekipler, evde yaşayan anne G.A. ve bebeği B.U.Ö.'yü alevlerin kapısına dayandığı balkona sığınmış olarak buldu. Binanın arka kapısından itfaiye ekiplerince çıkarılan ve alevlerden saçları yandığı belirlenen anne ve bebeği sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan anne ve bebeği, ilk müdahalenin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda dumandan etkilenen ev sahibi Çakmak ile fenalık geçiren eşi Fehminaz Çakmak'a ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi uygulandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev büyük oranda yanarak kullanılamaz hale geldi. "Kendimizi dışarı attık, komşulara bağırdık" Yangın sırasında eşi ve kızı ile üst katta olan ve kendilerini son anda dışarı atan Çakmak ailesini ise komşuları sakinleştirdi. Yangını kızının haber verdiğini ve kendilerini zorla dışarı attıklarını anlatan Fehminaz Çakmak, "Kızım içeri geldi, 'Anne yanıyoruz' diye bağırdı. Kendimizi dışarı attık, komşulara bağırdım, 'Ne olur itfaiyeyi çağırın' diye. Ben üst kattaydım. İçeride bir kadını gördüm, çocuk da içerideydi" dedi.
Yangının evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıktığını söyleyen ev sahibi Namaz Çakmak, "Dedim ki, 'Kızım buraya bırakmayın bunu. Bir tane doğalgaz alın.' Normalde içeride 4 kişi vardı. Çocuğu, karısı, kendisi ve abisi" diye konuştu.
Yangında büyük hasar gören evde soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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