Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi

-Bir kişinin musluk hortumu ile müdahalesi

-Ambulans ve itfaiye görüntüsü

-Baba ve iki çocuğu

-Ağlayan anne Neslihan Göküş

-Yangın esnasında kurtarılan kuşlar ve çocukların olayı anlatması

-İtfaiyenin müdahalesi ve yerdeki elektrikli soba

-Yanan odadan görüntü



( MERSİN )- Elektrikli ısıtıcısı devrildi çıkan yangını gören çocuklar annelerini uyardı- Anne Neslihan Göküş evde bulunan çocukları ve muhabbet kuşlarını alarak sokağa fırladı MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 çocuklu ailenin yaşadığı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çocuklardan birinin yangını fark ederek annelerini uyarmasıyla faciadan dönüldü. Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Türbe Caddesi'nde bir sitenin birinci katında, Önder Göküş'e ait evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcı devrildi. Eşyaların tutuştuğunu gören çocuklar durumu anneleri Neslihan Göküş'e haber verdi. Göküş, çocuklarla birlikte evdeki muhabbet kuşlarını da alarak evden çıktı. Mahalle sakinlerinin de haber vermesiyle yanan eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada evlerinden dumanlar yükselen aile fertleri gözyaşlarını tutamadı. Evde baba Önder Göküş hariç, büyükbaba ve büyükanne ile birlikte toplam 6 kişinin yaşadığı belirtildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 kişi de aynı sokakta bulunan Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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