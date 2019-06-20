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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elektrikli bisikletler denetlendi - HATAY

Elektrikli bisikletler denetlendi - HATAY

- Denetlemelerden genel ve detay görüntüler - Motorlu polisin siren çalarak çevirmeye girmesi - Sürücülere ceza yazılmasından genel ve detay görüntü Hatay 'da elektrikli bisikletler denetlendiHATAY (AA) - Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki elektrikli bisikletlere yönelik denetleme yaptı.Ekipler, bir gün boyunca kent genelinde sürücülere, elektrikli motosikletlerin kullanımına yönelik yasal düzenlemede yer alan uygunluk belgesi, plaka ve ehliyet sorgulaması gerçekleştirdi.Sürücülere yasal düzenleme çerçevesinde elektrikli motosikletlerin 0,25 kw altındaki elektrikli bisikletlerde uygunluk belgesi ve plaka, 0,25 kw üstündeki elektirikli bisikletlerde ise ehliyet, uygunluk belgesi ve plakanın zorunlu olduğu ekiplerce anlatıldı.Kurallara uymayan 9 elektrikli bisiklet trafikten men edilirken sürücülere toplam 9 bin 660 lira ceza kesildi.Ekipler, uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

Polis Yasal Düzenleme Gesi Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

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