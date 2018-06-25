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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı Haberi

Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı Haberi

Genel detaylar

Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Yaralıdan detay
-Hastaneden detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da elektrikli bisikletin çarptığı 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpmış olduğu, Nedim Çerçi (55), yaralandı. Kimliği öğrenilmeyen sürücü olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki Müdahalenin ardından yaralı Nedim Çerçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.Orada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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