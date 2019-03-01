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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

Yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü S.A.O.’ya ilk müdahalelerinin yapılması

İlk Müdahale Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Yarılı sürücünün ambulansa taşınması
-Yolcu olarak elektrikli bisiklette bulunan A.M.S.’nin yerde ilk müdahalesinin yapılması
-A.M.S.’nin ambulansa taşınması
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yere savrulan elektrikli bisiklet ile orta refujde duran otomobilin arasından hiçbir şey olmamış gibi ilerleyen sürücüler
-Genel ve detay

( DÜZCE )-Aceleci sürücüler kaza dinlemedi DÜZCE

- Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslara taşınmasının ardından karayolunda yoluna devam etmek isteyen sürücüler, kazaya karışan elektrikli bisiklet ile otomobil arasından geçerek yollarına devam ettiler. Kaza; Akşam saatlerinde Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu Beyciler ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ş.’nin kullandığı 81 AAN 078 plakalı otomobil Beyciler ışıklı kavşakta Zonguldak istikametine dönerek karayoluna çıktığı esnada şehir merkezinden Konuralp istikametine ilerleyen F.Ü.'nün kullandığı elektrikli bisiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikleti kullanan F.Ü.ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan M.Ü. yere savruldu. Elektrikli bisikletin çarptığı otomobil ise orta refuje çıktı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Yaralara kaza yerinde ilk müdahalelerini yapan sağlık ekipleri yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü F.Ü. ile M.Ü.'nü ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdüler. Yaralıların ambulans ile taşınmasının ardından ise kazaya müdahale edecek trafik ekiplerini bekleyemeyecek kadar aceleci davranan sürücüler kazaya karışan Elektrikli bisiklet ile Otomobilin arasından hiç bir şey olmamış gibi ilerleyerek karayolunda yollarına devam ettiler.
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