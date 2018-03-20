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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Elektrik trafosu patladı - KARS Video

Elektrik trafosu patladı - KARS Video

- Elektrik trafosunun patlaması ve yanması - Olay yerine gelen ekiplerKARS (AA) - Kağızman ilçesinde elektrik trafosunun patlayarak yanması nedeniyle bazı mahalleler elektriksiz kaldı.Şahindere Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosu henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alev alan trafoda patlama meydana geldi. Bunun üzerine olay yerine elektrik arıza ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları alandan uzaklaştırdı.Elektrik arıza ekiplerinin akımı kesmesiyle, itfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü.Arızanın giderilmesiyle elektriksiz kalan bazı mahallelere elektrik verildi.

Elektrik Trafosu Güvenlik Önlemi 

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