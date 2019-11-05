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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Elektrik tellerine takılan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye aracı

Mahsur Kaldı Elektrik Direği İpekyolu İtfaiye Eri 

-İtfaiye eri merdivenle Karga'nın bulunduğu yere çıkamadı
-Karga'yı kurtarması
-Karga'nım uçarak uzaklaşması

( VAN ) VAN

- Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik tellerine takılan karga, itfaiye kipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kevenli TOKİ girişinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar elektrik direğindeki tellere takılarak mahsur kalan kargayı görmeleri üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler direkte elektrik olmasından doyalı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine haber verdiler. Elektriğin kesilmesiyle itfaiye eri, yangın merdiveni ile karganın mahsur kaldığı yere çıktı. Ayakları tellere takılan Karga, kurtarılmasıyla özgürlüğe kanat çırparak bölgeden uzaklaştı.
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