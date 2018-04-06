Elektrik teline takılan kargayı ekipler kurtardı İzle

-- Kollarını kaybeden Ramazan'ın görüntüsü (Arşiv)



( AĞRI )- Ramazan Taşdemir'in kollarını kaybettiği olaydan sonra bilinçlenen halk elektrik teline takılan kargayı kurtarması için Aras Edaş ekiplerini çağırdı- Tellere takılan karga kurtarılana kadar diğer kargalar görevlinin çevresinde uçtu AĞRI



- Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuşu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden Ramazan Taşdemir vakasının ardından bilinçlenen halk, bu sefer tellere takılı karganın kurtarılması için Aras EDAŞ ekiplerinden yardım istedi. Elektrik teline takılan karga, Aras EDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı. Tellere takılan karga kurtarılana kadar diğer kargalar görevlinin çevresinde uçtu. Patnos’ta elektrik teline takılan karga, Aras EDAŞ ekiplerinin operasyonuyla kurtarılarak yeniden gökyüzüne bırakılıd. Aras EDAŞ görevlileri, ihbar üzerine Patnos merkez Sanayi Mahallesi'ne gelip, sepetli vinçle karganın bulunduğu yere çıktı. Görevli, karganın tellere takılan ayağını kurtardı. Bu sırada diğer kargalar da hayvanı kurtarıp, serbest bırakana kadar görevlinin çevresinde uçtu. Görevli, sağlık durumun iyi olduğunu gördüğü kargayı uçması için elinden bıraktı. Aras EDAŞ ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, 9 Ekim 2017 tarihinde, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir'den (17) sonra halkın bilinçlendiğini belirtti.

Çoban Ramazan Taşdemir, elektrik telindeki kuşu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılmış, 2 kolunu kaybetmişti.

