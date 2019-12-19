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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Elektrik teline kuş değil çekyat kondu

Elektrik teline kuş değil çekyat kondu

-Çekyatın indirilmesi

( AYDIN )- Tellere asılı kalan itfaiye ve Aydem indirdi AYDIN


- Aydın’ın Söke ilçesinde, elektrik tellerine asılı kalan koltuğu görenler gözlerine inanamadı. Çok büyük ve ağır olmasına rağmen tellere takılan çekyat, itfaiye ve Aydem ekipleri tarafından indirdi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen çekyat, elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası, bölgeye itfaiye ve Aydem ekipleri geldi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan çekyat, itfaiye ve Aydem ekiplerinin çalışması ile yere indirildi.
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