Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Elektrik teline atılan ayakkabı trafoyu yaktı Haberi

Elektrik teline atılan ayakkabı trafoyu yaktı Haberi

Elektrik tellerine atılan ayakkabıdan detay görüntü

Bild Kamera 

-Yanan trafodan detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Trafonun söndürülmesi detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta elektrik tellerine atılan bir çift ayakkabı trafoyu yaktı. Ateş alarak yanan trafoda maddi hasar oluştu. Kars Bülbül Mahallesi 1. Tepe Sokak'ta kimliği belirsiz kişilerce elektrik tellerine atılan bir çift ayakkabı kısa devre yaparak ARAS Elektrik A.Ş.’ye ait trafoyu yaktı. Trafonun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve ARAS Elektriğe bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoya müdahale etmek için elektriğin kesilmesini bekledi. Bölgeye gelen ARAS elektrik çalışanları önce elektrikleri kesti, ardından köpükle müdahale ederek yanan trafoyu söndürdü. Ekipler yaptıkları incelemede trafonun yanmasına tellere atılan ayakkabıların sebep olduğunu belirlerdi. Tamamen yanan trafo kullanılamaz hale geldi. “Mahalle sakinleri tepki gösterdi” Öte yandan trafonun yanmasına ayakkabıların sebep olduğunu ifade eden mahalle sakinleri güvenlik kameraları yardımıyla ayakkabıları atan kişi veya kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Ekipler tamamen söndürülen trafoyu değiştirerek Bülbül Mahallesi’ne yeniden elektrik verdi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı