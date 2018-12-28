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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Elektrik sobasından çıkan yangın engelli kadını evsiz bıraktı

Elektrik sobasından çıkan yangın engelli kadını evsiz bıraktı

Olay yerinden görüntü

Elektrik Sobası Engelli Kadın Engelli Vatandaş Sağlık Ekipleri Yükselen 

-İtfaiyenin çalışması
-Evden yükselen dumanlar
-Engelli vatandaşın konuşması
-Engelli vatandaşın ambulansa alınması
-Muhtar açıklama

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan engelli kadının yaşadığı ev, elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Mesudiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi numara 97’de bulunan tek katlı bir evde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen engelli Nuray A. kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası büyük üzüntü yaşayan Nuray A.’yı mahalle sakinleri teselli etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan etkilenen Nuray A.’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mahalle sakinleri, Nuray A.’nın evinin yangından dolayı kullanılmaz hale geldiğini ve kış günü kalacak başka yeri olmadığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Mesudiye Mahalle Muhtarı Cemal Zingal de yangından dolayı engelli vatandaş Nuray A.’nın yaşadığı evin kullanılmaz hale geldiğini belirterek, “Mahalle sakinimiz özürlü bir kadın. Evde yalnız yaşıyor. İlgili belediyeye gidip vatandaşımız için kalacak bir yer tahsis etmek için girişimde bulunacağız” dedi.

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