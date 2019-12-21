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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elektrik prizinden çıkan yangın tek katlı ahşap evi kül etti İzle

Elektrik prizinden çıkan yangın tek katlı ahşap evi kül etti İzle

Yangının çekilmesi

Buzdolabı Ahşap Ev Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin söndürmesi
-Detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen tek katlı ahşap ev, küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangın, Kastamonu’da merkeze bağlı Budamış köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Hilmi Barlık’a ait tek katlı ahşap evde buzdolabının bağlı olduğu elektrik kablolarında yaşanan kısa devre sonucu yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, tüm ahşap evi sardı. 82 yaşındaki Hilmi Barlık, eşi ve kızı yangını fark eden komşuları vasıtasıyla evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken ahşap ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Hilmi Barlık ve eşine sağlık ekipleri müdahale etti.
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