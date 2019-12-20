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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu

Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangının olduğu binadan görüntü

İlk Müdahale Hastane Nadan Sağlık Ekipleri Trol 

-Ambulansa alınanlardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Dumandan etkilenen bina sakini 3 kişi hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Kağıthane’de 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangından dolayı dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 18.20’de Kâğıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi Sedir Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın elektrik panosundaki devrede henüz belirlenemeyen bir sebeple ufak çaplı patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında apartman boşluğu dumanlarla kaplandı. Apartmandaki yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Yangından dolayı mahsur kalan apartman sakinleri, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılarak aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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