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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı İzle

Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı İzle

itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-kuyunun kapağını sökmesi
-ekiplerin kuyuya inmesi
-ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir hastanenin elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi, 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı. Kuyuya inen itfaiye ekiplerini ve vatandaşları gören kedi bir anda gözden kayboldu. Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan elektrik hatlarının içinden geçtiği kuyuda meydana geldi. Üzeri demir ile kapatılan kuyuya giren kedi kuyudan çıkamayınca çığlığı üzerine hastane çalışanları ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri aşağı inmek için kuyunun demir kapısını yerinden söktü. İtfaiye ekibinin ve vatandaşların kuyuya indiğini gören kedi bir anda gözden kayboldu.
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