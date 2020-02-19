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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kül oldu

Elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kül oldu

-Yanan evden genel görüntü

Bild Yükselen Elektrik Kontağı 

--Evden yükselen alevler ve çevrede bulunanların panik halinde ki konuşmaları
--Evin yanma anı
--İtfaiye ekiplerinin yanan eve müdahale etmesi

( OSMANİYE )- Bir anda ahşap çatıyı saran alevler evi kullanılmaz hale getirdi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kiremitli köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu bir ev kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kiremitli köyü Soğancılar mahallesinde bulunan Veysel Soğancı’ya ait evde meydana geldi. Tek katlı ahşap çatılı evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda tüm evi saran alevleri görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ancak yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı. (SLÇ-
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