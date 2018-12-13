Elektrik kontağından çıkan yangın söndürüldü - ADANA Video
- İtfaiye ekiplerinin bir evde çıkan yangına müdahale etmesi - Ev sahibinin yakının konuşması - İtfaiye araçlarından detay Adana 'da bir evde elektrik kontağından çıkan yangın söndürüldüADANA (AA) - Adana 'nın Yüreğir ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Sinanpaşa Mahallesi'nde Sami Ugış'a ait ikametten dumanların yükseldiği fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi.