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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Yangın söndürülme anı, mahalle sakini röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

Polis Uttu Kaldırımlar Yaya Geçidi Elektrik Kontağı 


- Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir apartman dairesinde elektrik kontağından meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü. Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokakta bulunan Güzide apartmanında meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın diğer dairelere ve evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Yangın anında apartmanda bulunan kişiler, yangın merdiveninden tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri ise kaldırıma araçlarını park edenlere tepki gösterdi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin sokağa girmekte zorlandığını dile getiren bir mahalle sakini, "Bu sokakta araçlar kaldırımları sürekli işgal ediyorlar. Sabah akşam park halindeler. Ne yaya geçidine yol veriliyor, ne de işte yangın çıktığı zaman böyle müdahale edilebiliyor" diye konuştu.

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